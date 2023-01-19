Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска

Город Соледар указом врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) включен в зону ответственности администрации города Шахтерска. Текст указа был опубликован на официальном сайте Пушилина в четверг, 19 января.

«В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка, нормализации жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций постановляю внести город Соледар и поселок Подгородное в зону ответственности администрации города Шахтерск», — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне Пушилин заявил, что войска Украины потеряли в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике тысячи человек. По его словам, украинская сторона и сама сейчас не сможет назвать точное количество своих потерь.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР и в Минобороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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