Крупнейшее в Европе предприятие по добыче и реализации поваренной соли «Артемсоль» в Соледаре будет восстановлено. Об этом заявил 23 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Предприятие «Артемсоль» будет абсолютно точно восстановлено, то есть соляные шахты будут работать. У нас хватает опыта и специалистов и есть экономическая целесообразность», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли значительный ущерб не только соляным шахтам. По его словам, Соледар полностью разрушен, в городе практически не осталось целых зданий и сооружений.

Накануне Пушилин рассказал, что ВСУ при отходе из города пытались уничтожить соляные рудники путем подрыва изнутри коммуникаций. Тогда же врио главы ДНР указал, что со временем вокруг рудников «вырастут новые жилые кварталы».

19 января Соледар указом Пушилина был включен в зону ответственности администрации города Шахтерска.

Операция российских сил по освобождению города завершилась вечером 12 января. В Минобороны РФ рассказали, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении».

«Артемсоль» приостановила работу в конце мая прошлого года. Как указал тогда и.о. директора предприятия Виктор Юрин, процесс производства стал невозможен из-за конфликта на Украине. Этот факт повлиял на то, что предприятие лишилось возможности вывозить готовую продукцию железнодорожными путями.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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