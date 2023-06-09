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Объем осадков во Владивостоке за сутки побил рекорд 30-летней давности

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Объем осадков, выпавших за сутки во Владивостоке, составил 110 мм. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил глава Примгидромета Борис Кубай.

«За сутки во Владивостоке выпало 110 мм, это чуть больше месячной нормы <...> В первой декаде июня наибольшее количество осадков (70,8 мм) выпало 8 июня 1992 года», — рассказал он.

Кубай добавил, что абсолютный рекорд в июне по суточному объему осадков был зафиксирован в городе 12 июня 1931 года. Тогда выпало 137,5 мм осадков. Превышение месячной нормы во второй раз отметили 26 июня 2020 года, когда во Владивостоке выпало 116,5 мм осадков.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Ливень накрыл Владивосток в четверг вечером. Улицы города затопило. Был введен режим повышенной готовности. Ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары. Кроме того, сошел грунт с косогоров. На ряде объектов сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку.

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Ранее, 8 июня, корреспондент «Известий» Евгений Подтергера показал кадры последствий затопления нескольких районов Владивостока из-за аномально сильных дождей.

Накануне в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления в виде ливней, града и сильного ветра прогнозируются 9 и 10 июня.

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