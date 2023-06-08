Корреспондент «Известий» показал последствия сильных дождей во Владивостоке

Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера в четверг, 8 июня, показал кадры последствий затопления нескольких районов Владивостока из-за аномально сильных дождей.

«Автобус остановился, и люди по пояс в воде вышли оттуда», — рассказал журналист.

За последние несколько часов в городе выпало около 40 мм осадков при месячной норме 105 мм.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вода поднялась на уровень до полуметра в районе стадиона «Строитель», на улице Олега Кошевого, на объездной трассе Седанка — Патрокл, а также на улицах в центре города и на проспекте 100-летия Владивостоку.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за активных атмосферных фронтов. Ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15–49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее.

Ранее, 4 июня, сообщалось о введении режима ЧС в Армавире Краснодарского края из-за обильных осадков. В результате непогоды произошло обрушение канализационного коллектора. Также были изменены некоторые маршруты общественного транспорта.