Режим ЧС введен в Армавире из-за сильных ливней

Режим ЧС введен в Армавире Краснодарского края из-за прошедших обильных осадков. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале 4 июня.

Отмечается, что решение было принято в оперштабе.

В результате непогоды произошло обрушение канализационного коллектора. Для проверки его состояния полностью перекроют движение автотранспорта по улице Шоссейной от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс». Кроме того, были изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Аварийные службы Армавира переведены в усиленный режим. Продолжается работа по откачке подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений, отметили в администрации.

Накануне из-за мощного ливня затопило несколько улиц Воронежа, а также снесло опору Каменного моста — одной из исторических достопримечательностей города. Кадры последствий непогоды публиковали «Известия».