В Воронеже снесло опору исторического Каменного моста из-за мощного ливня

В Воронеже из-за мощного ливня 3 июня затопило несколько улиц, а также снесло опору Каменного моста — одной из исторических достопримечательностей города. Кадры последствий непогоды есть в распоряжении «Известий».

На видео показаны автомобили, которые с трудом передвигаются по затопленным дорогам. По словам корреспондента «Известий», это «не река Воронеж вышла из берегов, а просто не справляются ливневки».

В результате мощного ливня пострадал Каменный мост — из-за сильного напора воды его опора обвалилась. Пострадавших нет.

Ранее, 30 мая, из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. В момент обрушения там шел футбольный матч в рамках детских соревнований по футболу. Накануне в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра.

По последним данным минздрава, при обрушении трибуны пострадали 37 человек. Женщина, которая сопровождала группу детей, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи.