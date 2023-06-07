Штормовое предупреждение из-за ливней и града объявили в Приморье

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления в виде ливней, града и сильного ветра прогнозируются 9 и 10 июня.

Как уточняет ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет, утром и днем 9 июня на юге и востоке края ожидаются сильные дожди. За 12 часов может выпасть более 50 мм осадков. При этом порывы ветра на побережье будут до 23 м/с. В отдельных районах возможны грозы.

Синоптик «Маглипогоды» Руслан Юровский рассказал Vostokmedia, что основной удар непогоды ожидается в период с 8 по 11 июня. Это связано с выходом волнового циклона на край и столкновением его с охотоморским вторжением, а также противостоянием воздушных масс и возможным образованием стационарного фронта.

Эксперт предупредил, что в зоне опасности находится Хасанский район. По его данным, за три часа и менее может выпасть более 50 мм осадков, причем в отдельных районах сохранится засушливая погода, а в других вовсю будет лить дождь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня в Филиппинском море образовался тропический шторм, получивший имя «Гучол». Утром он медленно смещался на запад. Вихрь пройдет южнее Японских островов, но на погоду Приморского края влияния не окажет.