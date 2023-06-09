Реклама
Прямой эфир
Общество
В Гидрометцентре рассказали о резком ухудшении погоды в Сибири
Мир
Такер Карлсон проигнорировал претензии Fox News к своему новому шоу
Мир
AP News сообщил об усталости стран ЕС от солидарности с украинскими беженцами
Армия
Источники «Известий» раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ
Мир
Кива обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским
Мир
В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок F-16 Украине
Наука и техника
Программа подготовки космонавтов к полетам на РОС будет готова к 2025 году
Мир
Африканские страны предложили посредничество РФ и Украине в обмене пленными
Мир
Зеленский провел «важную встречу» с командованием ВСУ
Культура
Любимова озвучила прогнозируемую сумму сборов кинопроката в России
Мир
Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов
Мир
В США назвали условие для дальнейшей помощи Украине
Сюжет:

Российский вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет за вылет в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский ударный вертолет Ка-52 в зоне спецоперации отразил за один вылет 18 зенитных ракет с помощью комплекса «Витебск». Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны «Витебск», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, что Ка-52 вернулся на базу без единого повреждения, именно поэтому вертолетчики называют этот комплекс «яйцами жизни». Источник отметил, что внешняя аппаратура комплекса, установленная на корпуса ударного вертолета, напоминает птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник обстреливает из ПЗРК.

БКО «Витебск» автоматически отслеживает пуски зенитных ракет по вертолету с помощью ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Станция подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель.

Бесплотные атаки: попытки наступления ВФУ теряют интенсивность
Пик активности противника уже позади и стоит ожидать ответного удара нашей армии, считают эксперты

Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 июня корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры работы российских ударных вертолетов Ка-52. Отмечается, что авиация ежедневно наносит удары по позициям противника, поддерживая пехоту ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации.

23 мая экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023