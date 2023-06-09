Российский вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет за вылет в зоне СВО

Российский ударный вертолет Ка-52 в зоне спецоперации отразил за один вылет 18 зенитных ракет с помощью комплекса «Витебск». Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны «Витебск», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, что Ка-52 вернулся на базу без единого повреждения, именно поэтому вертолетчики называют этот комплекс «яйцами жизни». Источник отметил, что внешняя аппаратура комплекса, установленная на корпуса ударного вертолета, напоминает птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник обстреливает из ПЗРК.

БКО «Витебск» автоматически отслеживает пуски зенитных ракет по вертолету с помощью ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Станция подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 июня корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры работы российских ударных вертолетов Ка-52. Отмечается, что авиация ежедневно наносит удары по позициям противника, поддерживая пехоту ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации.

23 мая экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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