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Российские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ с помощью ПТРК «Фагот»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобильный противотанковый резерв Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и бронегруппы ВС РФ совместными усилиями выполняют задачи специальной военной операции. Об этом 9 июня сообщило Министерство обороны РФ.

Для поражения боевой техники и живой силы противника военнослужащие использовали противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот» и штатное вооружение боевых машин десанта.

Получив данные об очередной цели, десантники оперативно выдвинулись в указанный район на своих «Пикапах» для ведения разведки и поражения неприятеля. Под прикрытием бронегрупп они совершили дерзкие рейды к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пока участники бронегруппы вели отвлекающий огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки, расчеты ПТРК подошли к рубежам для нанесения ударов по формированиям националистов. Пусками ракет из «Фагота» бойцы разбили скопления пехоты ВСУ.

«Поступает задача. Выезжаем, отрабатываем и уезжаем в течение трех минут. Скорость в работе и молниеносное уничтожение противника», — рассказал оператор-наводчик с позывным «Соболь».

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Накануне корреспондент «Известий» показал выполнение боевых задач казачьим батальоном «Терек» в районе Соледара. По словам военных, на этой территории ВСУ оставили большое количество брошенных снарядов, в основном от ручных противотанковых гранатометов.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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