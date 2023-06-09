Bloomberg сообщило о подготовке нового пакета помощи Украине от США

Пентагон планирует оправить очередной пакет военной помощи Киеву на более чем $2 млрд. Об этом в четверг, 8 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, в новую поставку войдут два типа усовершенствованных боеприпасов к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также ракетные установки и сами ракеты Hawk.

Предполагается, что решение о дополнительной поддержке было принято на фоне заявлений аналитиков о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 5 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон считает приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО, но не станет опережать события в том, что касается поставок дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на форуме в Брюсселе заявил, что Украина получила достаточно вооружений для наступления.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Киев оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.