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Зеленский провел «важную встречу» с командованием ВСУ

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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командирами Вооруженных сил страны. Об этом он сообщил 8 июня в своем Telegram-канале.

Глава государства опубликовал совместную фотографию с военнослужащими. По словам Зеленского, на собрании присутствовали: командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия » Александр Тарнавский и начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Александр Комаренко.

Отмечается, что упомянутые военные отвечают за боевые действия в Запорожской области.

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Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку контрнаступления на участке запорожского направления между Ореховым и Токмаком. ВС РФ, по его словам, удерживают свои позиции в активной обороне.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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