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Байден назвал чепухой заявления о его причастности к коррупции

Байден назвал чепухой заявления Республиканской партии США о его причастности к коррупции
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Американский президент Джо Байден назвал чепухой заявления Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции. Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в четверг, 8 июня, во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Журналисты попросили Байдена прокомментировать утверждение о возможном принятии взятки, на что президент с улыбкой спросил: «Где деньги?»

«Я шучу. Это чепуха», — добавил он.

Также американский лидер в ответе на вопрос о том, почему американцы должны верить в беспристрастность минюста США после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о предвзятости и политизированности ведомства, подчеркнул, что ни разу не предпринимал попыток изменить решения министерства юстиции, отметив свою честность в этом вопросе.

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Ранее, 16 мая, было сообщение со ссылкой на заявление главы некоммерческой организации Americans for Public Trust Кэйтлин Сазерленд о том, что связанный с президентом США Джо Байденом аналитический центр Penn Biden Center получал миллионы долларов пожертвований от спонсоров из Китая.

Согласно секретным документам, обнаруженным в аналитическом центре в Вашингтоне, с середины 2018 года до середины 2022 года пожертвования из Китая составили не менее $105 млн. Кроме того, почти $75 млн поступило из Китая и Гонконга, когда Байден баллотировался в президенты.

Ранее, 10 мая, председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер рассказал о результатах расследования конгресса США. Так, было установлено, что семья американского президента получила более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из КНР.

Сам глава государства неоднократно заявлял, что не знает подробностей бизнес-операций своих родственников, однако уверен, что они не нарушали закон.

Незадолго до этого, в середине марта, издание USA Today со ссылкой на заявление комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса сообщило о том, что члены семьи главы Белого дома получили $1,3 млн от китайской энергетической компании State Energy HK Limited, контролируемой Робом Уокером, партнером семьи американского лидера.

Конгрессмены выяснили, что деньги были переведены в начале марта 2017 года, примерно через два месяца после того, как Байден покинул пост вице-президента США. При этом как были получены и распределены средства, комитет не уточняет.

Тогда комитет по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса заявил, что продолжит «следить за денежным следом» бизнес-схем Байдена и его семьи.

В Белом доме со своей стороны раскритиковали заявление, заявив, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности.

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