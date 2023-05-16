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Связанный с Байденом центр получал миллионы долларов из Китая

Fox News: Китай пожертвовал миллионы долларов аналитическому центру, связанному с Байденом
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Фото: REUTERS
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Связанный с президентом США Джо Байденом аналитический центр «Байден Пенн центр» получал миллионы долларов пожертвований от спонсоров из Китая. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы некоммерческой организации Americans for Public Trust Кэйтлин Сазерленд.

«Пенсильванский университет, где находится одноименный аналитический центр Джо Байдена, получил огромное количество пожертвований из Китая и Гонконга, когда он разворачивал свою президентскую кампанию, а после вступления в должность он получил миллионы от спонсоров, связанных с Коммунистической партией Китая», — рассказала Сазерленд.

Согласно секретным документам, обнаруженным в аналитическом центре в Вашингтоне, с середины 2018 года до середины 2022 года пожертвования из Китая составили не менее $105 млн. Кроме того, почти $75 млн поступило из Китая и Гонконга, когда Байден баллотировался в президенты.

По данным телеканала, среди китайских спонсоров, в частности, были компания и частное лицо, связанные с прошлыми деловыми сделками Хантера Байдена — сына действующего главы Белого дома.

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До этого, 10 мая, председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер рассказал о результатах расследования конгресса США. Так, было установлено, что семья американского президента получила более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из КНР.

Незадолго до этого, в середине марта, издание USA Today со ссылкой на заявление комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса сообщило о том, что члены семьи главы Белого дома получили $1,3 млн от китайской энергетической компании State Energy HK Limited, контролируемой Робом Уокером, партнером семьи американского лидера.

Конгрессмены выяснили, что деньги были переведены в начале марта 2017 года, примерно через два месяца после того, как Байден покинул пост вице-президента США. При этом, как были получены и распределены средства, комитет не уточняет.

В Белом доме со своей стороны раскритиковали заявление, заявив, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности.

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