Найдены очередные доказательства о причастности семьи Байдена к финансовым преступлениям

Республиканцы получили документы, касающиеся попыток семьи президента США Джо Байдена скрыть переводы средств из других стран, включая Китай. Таким сообщением поделился председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер в ходе пресс-конференции 10 мая, передает Politico.

Так, расследование конгресса установило, что семья президента получила более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая, о котором говорилось в публичном заявлении комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса еще 18 марта.

Суть расследования заключается в том, чтобы сформировать доказательную базу о причастности самого Байдена, а не только его семьи, к финансовым преступлениям.

Участники расследования утверждают, что деньги получали по меньшей мере девять членов семьи Байдена, а их доверенные лица в тот же период создали сеть из более чем 20 компаний.

«Это, возможно, самая коррупционная схема в американской политике... Если хотя бы какие-то из этих обвинений подтвердятся, кто-то по фамилии Байден должен быть обвинен, предан суду и, возможно, немного посидеть в тюрьме», — сказала одна из членов комитета на пресс-конференции.

Ранее, 18 марта, американские СМИ уличили сына президента Хантера Байдена и других членов семьи главы Белого дома в получении $1,3 млн от компании из Китая. Сообщалось, что члены семьи Джо Байдена получили выплаты со счетов State Energy HK Limited, контролируемой Робом Уокером, партнером семьи американского лидера.

По поступившей информации, деньги были переведены в начале марта 2017 года.

Тогда комитет по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса заявил, что продолжит «следить за денежным следом» бизнес-схем Байдена и его семьи.

В Белом доме раскритиковали заявление, заявив, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности.