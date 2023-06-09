Любимова озвучила прогнозируемую сумму сборов кинопроката в России

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила «Известиям», что в этом году сборы отечественного кинопроката вполне могут вырасти до 40 млрд рублей.

«Мы, как любые творческие люди, немного суеверные и боимся заранее хвастаться и просчитывать миллиарды. Но я аккуратно скажу, что перед нашим интервью мы поговорили с Фондом кино и пришли к выводу, что в этом году можно прогнозировать общие сборы российского кинопроката до 40 млрд», — сказала министр.

Любимова напомнила, что на сегодняшний день фильмы с господдержкой заработали 11,5 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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