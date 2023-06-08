В РФ откроют второй воздушный коридор для полетов на юг

В России будет открыт второй воздушный коридор для рейсов на юг. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники в авиасфере.

Изменения в воздушном пространстве вступят в силу 12 июня. Пилоты и авиакомпании уже получили уведомления о новом маршруте.

Предполагается, что это позволит увеличить пропускную способность и сократить время в пути, поскольку коридор, открытый в августе 2022 года, пропускал не больше 15 рейсов в час.

Согласно имеющейся информации, дополнительный воздушный маршрут шириной десять км смогут использовать авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи, в Турцию и обратно. Перелеты в другие пункты назначения проходят через воздушное пространство Казахстана.

Ранее в этот день стало известно, что венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa с 16 июня откроет регулярные прямые пассажирские рейсы между Гаваной и Москвой.

До этого, 6 июня, гендиректор компании MAYEL Travel Майи Котляр рассказала «Известиям», что российские авиалинии с осени могут запустить чартеры в ЮАР и на Занзибар.