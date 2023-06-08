Венесуэльская авиакомпания запустит прямые рейсы между Гаваной и Москвой

Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa с 16 июня откроет регулярные прямые пассажирские рейсы между Гаваной и Москвой. Об этом в среду, 7 июня, сообщила авиакомпания в своем официальном аккаунте в Twitter.



По словам предприятия, первый самолет вылетит из Гаваны в 23:00 по местному времени, а продолжительность полета составит 12,5 часов. Прилет в российскую столицу запланирован на 18:30 мск 17 июня.

При этом авиакомпания не уточняет частоту перелетов по этому маршруту. Цена билета начинается от $3886.

C 2021 года Conviasa выполняет прямые пассажирские рейсы между Каракасом и Москвой раз в две недели.

Ранее, 6 июня, гендиректор компании MAYEL Travel Майи Котляр рассказала «Известиям», что российские авиалинии с осени могут запустить чартеры в ЮАР и на Занзибар.