Пожилой мотоциклист пострадал в ДТП в Сызрани

В Сызрани (Самарская область) в результате опрокидывания мотоцикла пострадал 75-летний мужчина. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла 7 июня на улице Хвалынской. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла «Урал» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. «Урал» наехал на песчаную насыпь и опрокинулся.

В результате ДТП 75-летний водитель получил различные травмы, пишет НИА «Самара». Мужчину госпитализировали.

В тот же день на проселочной дороге в Красногвардейском районе Крыма столкнулись ВАЗ-2112 и мотоцикл Yamaha. 41-летний мотоциклист погиб на месте.