Мотоциклист погиб при столкновении с «ВАЗом» на проселочной дороге в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма в результате столкновения с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла вечером 7 июня на автодороге Октябрьское — Садовое недалеко от села Искра. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2112 при повороте налево на полевую дорогу не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл Yamaha, двигавшийся в попутном направлении.

В результате столкновения 41-летний мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Крыминформ». По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Днем 24 мая на 8-м км автодороги Азов — Староминская в Ростовской области столкнулись «Лады Приора» и мотоцикл Yamaha. 39-летний мотоциклист погиб.