Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой на ростовской трассе

В Ростовской области в результате столкновения с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 24 мая на 8-м км автодороги Азов – Староминская. Предварительно установлено, что 35-летняя водитель «Лады Приора» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустила столкновения с мотоциклом Yamaha, двигавшимся по встречке.

В результате ДТП 39-летний мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет RostovGazeta. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

22 мая в Якутии подросток 2007 года рождения, управляя мотоциклом Fekon SK, не уступили дорогу мотоциклу «Десна » с мужчиной 1970 года рождения за рулем. Водитель «Десны» скончался на месте, второй мотоциклист и его пассажир-одногодок были госпитализированы.