В Якутии подростки на мотоцикле устроили ДТП со смертельным исходом

Дорожно-транспортное происшествие с участием двоих мотоциклистов произошло в Амгинском районе Якутии, один человек погиб. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла днем ранее в селе Чакыр-2 на улице Ленина, возле дома № 11. В 17:20 в дежурную часть районного отдела МВД поступило сообщение от фельдшера Чакырской больницы о происшествии, пишет ИА YakutiaMedia.

По предварительным данным, около 17:00 подросток 2007 года рождения, управляя мотоциклом Fekon SK, ехал с пассажиром-одногодкой. На перекрестке равнозначных дорог несовершеннолетние не уступили дорогу мотоциклу «Десна » с мужчиной 1970 года рождения за рулем, который ехал с правой стороны по расположению к ним. Произошло столкновение.

Водитель «Десны» скончался на месте происшествия до оказания первой медицинской помощи. Обоих подростков госпитализировали с травмами в хирургическое отделение Амгинской ЦРБ.

Известно, что на момент аварии ни один из ее участников не был в шлеме. К тому же при проверке оба мотоцикла оказались не зарегистрированы в установленном порядке, отмечает ИА SakhaNews.

По словам несовершеннолетнего мотоциклиста, они, следуя по улице Ленина, увидели, что с правой стороны едет другой мотоциклист, и подумали, что тот уступит им дорогу. Произошло наоборот. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.