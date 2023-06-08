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Экономист объяснила техническую рецессию в еврозоне

Экономист Беленькая: повышение ЕЦБ ставок окажет охлаждающее влияние на рост экономики еврозоны
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Слабая техническая рецессия в зоне евро зимой в конце 2022-го и начале 2023-го — это следствие уточнения Евростатом оценок ВВП за IV квартал прошлого года и I квартал этого года, рассказала «Известиям» 8 июня руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Также эксперт объяснила, что окажет охлаждающее влияние на рост экономики в еврозоне.

«Ранее считалось, что в IV квартале 2022 года экономика еврозоны не изменилась по отношению к предыдущему кварталу, а в I квартале 2023 года незначительно выросла (+0,1%). Теперь же после пересмотра оказалось, что и в IV квартале 2022 года, и в I квартале 2023 года ВВП еврозоны последовательно сокращался на 0,1% (кв./кв.), что соответствует критерию технической рецессии. То есть пересмотр статданных на десятые доли процента привел к изменению качественной оценки с «околонулевого роста» к «мягкой технической рецессии», — уточнила она.

По ее словам, на изменение оценки статистической службы Евросоюза мог повлиять прежде всего пересмотр в конце мая оценки ВВП Германии, крупнейшей экономики региона.

«Оказалось, что в I квартале 2023 года ВВП страны сократился на 0,3% (кв./кв.) после сокращения на 0,5% (кв./кв.) в IV квартале 2022 года, в то время как ВВП Франции, Италии и Испании увеличился на 0,2%, 0,6% и 0,5% соответственно. По отношению к I кварталу 2022 года экономика еврозоны выросла на 1% (прежняя оценка 1,3%)», — напомнила аналитик.

Как объяснила Беленькая, сокращение экономики еврозоны связано со снижением потребления домохозяйств на фоне высокой инфляции и роста стоимости заимствований, а также с уменьшением государственных расходов.

«Последнее — влияние сворачивания бюджетных стимулов, применявшихся в прошлом году для компенсации бизнесу и домохозяйствам существенно выросших затрат на энергоресурсы», — добавила она.

В то же время инвестиции предприятий в основной капитал и чистый экспорт внесли положительный вклад в изменение ВВП, сказала экономист. Так, импорт сокращался быстрее экспорта.

«По секторам в европейской экономике заметно проседание промышленности при благоприятной динамике деловой активности в секторе услуг», — обратила внимание она.

При этом продолжат оказывать охлаждающее влияние на рост экономики зоны евро будут продолжающееся повышение Европейским центральным банком процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией, а также замедление роста банковского кредитования, предположила аналитик.

«Положительный эффект могут оказать снижение цен на энергоресурсы и продовольствие с пиковых значений прошлого года, расшивка постковидных узких мест в поставках, продолжающееся восстановление туристической активности. По итогам года свежий прогноз Всемирного банка предполагает замедление роста экономики еврозоны до 0,4% (против 3,5% в 2022 году) с ускорением до 1,3% в 2024 году, прогноз ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. — Ред.) — рост в 2023 году на 0,9% с ускорением до 1,5% в будущем году», — заключила Беленькая.

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Ранее в этот день стало известно, что, согласно данным Евростата, в зоне евро зафиксирована рецессия по итогам I квартала 2023 года.

Ранее, 16 мая, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в беседе с «Известиями» спрогнозировал рецессию в Евросоюзе. Он рассказал, что факторы, которые действуют в западной экономике, деструктивны, а также подчеркнул, что западные экономики в целом и Евросоюз в частности потеряли основной источник экономического роста.

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