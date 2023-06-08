Эксперты выявили преимущество школьников из Москвы при поступлении в вузы

В Москве учится только около 6% российских школьников, однако при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) именно на их долю приходится каждая пятая работа, которая набирает 100 баллов. Кроме того, москвичи также выигрывают больше половины всероссийских олимпиад, тогда как школьники из Санкт-Петербурга отстают от них в несколько раз, пишет 8 июня портал 78.ru.

Отмечается, что у Высшей школы экономики, Московского физико-технического института (МФТИ) и университета ИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики) показатель студентов, которых принимают без вступительных экзаменов, составляет почти 50%. К ним в основном относятся как раз победили олимпиад, которые сразу разбирают почти половину бюджетных мест.

Как проанализировало СМИ, еще восемь лет назад Санкт-Петербург занимал второе место и имел почти одинаковые показатели по количеству поступающих в вузы с Москвой (4,22 диплома на 100 тыс. против 4,78), однако затем постепенно начал отставать. На протяжении нескольких лет по количеству поступающих в вузы Северная столица также стабильно проигрывает Мордовии, Татарстану и Удмуртии.

В 2022 году город пропустил вперед еще и Московскую область, передвинувшись на шестое место. Таким образом, сейчас шансы петербургского школьника претендовать на один из 3 тыс. дипломов о высшем образовании в три раза ниже, чем сверстника из Москвы (3,81 диплома против 10,43).

Эксперты называют самой очевидной причиной разницы в уровне знаний школьников зарплату их педагогов. Так, в Москве по итогам 2022 года средняя зарплата учителя составляла 125 тыс. рублей. В Петербурге эта сумма почти вдвое меньше, хотя и выше, чем в Татарстане и Московской области.

Также в столице РФ сосредоточено гораздо больше школ, которые обеспечивают качественную подготовку и проводят системную работу с одаренными детьми. По всем этим показателям, делается вывод в исследовании, Санкт-Петербург катастрофически проигрывает.

Ранее, 1 июня, сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели опрос и выяснили, какие российские города больше всего подходят для комфортной жизни молодежи. Большинство опрошенных (65%) считают самым подходящим для молодых людей городом Москву. Чуть меньше респондентов (55%) выбрали Санкт-Петербург. Респонденты в том числе отметили, что им важны высокий уровень образования в вузах города (48%) и достойные зарплаты для молодых специалистов (42%).

До этого, 12 мая, глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что в 2023/24 и 2025/26 учебных годах в шести российских вузах пройдет пилотный проект по реформе высшего образования. Он затронет тех, кто уже учится, и тех, кто только будет поступать. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.