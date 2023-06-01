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Названы лучшие города России для молодежи

Москва, Санкт-Петербург и Казань оказались лучшими городами для молодежи из-за карьерных возможностей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели опрос и выяснили, какие российские города больше всего подходят для комфортной жизни молодежи. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Большинство опрошенных (65%) считают самым подходящим для молодых людей городом Москву. Чуть меньше респондентов (55%) выбрали Санкт-Петербург. Почти треть опрошенных (29%) назвали комфортным для молодежи городом Казань. Далее в списке находятся Екатеринбург (26%), Сочи (21%) и Краснодар (20%). В десятку лидеров попали также Нижний Новгород (17%), Новосибирск (16%), Владивосток (12%) и Ростов-на-Дону (9%).

По мнению опрошенных, молодым людям комфортно жить там, где есть возможности для трудоустройства и карьерного роста — такой критерий выбрали 70% участников опроса. Многие упомянули среди значимых критериев развитую городскую инфраструктуру (60%) и разнообразие мест для досуга (58%).

Респонденты отметили, что важны также высокий уровень образования в вузах города (48%) и достойные зарплаты для молодых специалистов (42%). Чуть меньше опрошенных обратили внимание на возможность соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью (38%). Почти столько же (37%) считают важным, чтобы в городе было много молодежи. Другие значимые условия — наличие студенческих кампусов (16%), хорошая экологическая ситуация (11%) и невысокая стоимость жизни (9%).

По словам начальника отдела продаж финтех-компании «ЮMoney» Никиты Цоя, на сегодняшний день среди молодых людей особенно востребованы книги и музыка, стриминговые сервисы и компьютерные игры, билеты в кино, музеи, театры и на концерты. Так, этой весной по сравнению с прошлой больше всего — в 3,3 раза — выросло количество покупок билетов на развлекательные мероприятия. При этом средний чек сократился на 50%, до 758 рублей.

Также весной заметно выросло число покупок игровых товаров — в 2,2 раза по сравнению с периодом с марта по май 2022 года. На 19% чаще жители разных регионов России покупали цифровые товары и услуги — подписки на музыку и кино, книги, но средний чек тоже снизился — на 7%, до 444 рублей. А вот спрос на покупку бытовой техники и электроники увеличился на 98%, средний чек при этом практически не изменился и составил 14 725 рублей.

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20 марта было опубликовано исследование, согласно которому самые счастливые россияне живут в Хабаровске, Астрахани и Оренбурге. При этом 45% опрошенных основой благополучия назвали здоровье, 38% респондентов отметили близкие и теплые отношения с семьей, 20% — достижение материального благополучия, 20% — регулярные встречи с друзьями.

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