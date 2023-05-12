В Минобрнауки рассказали об изменениях в новой системе образования

Изменения системы высшего образования коснутся всех студентов вузов-участников пилотного проекта. Он затронет тех, кто уже учится, и тех, кто только будет поступать. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает телеканал «Известия».

Университеты получат возможность поработать как по уже действующим программам, так и по новым. Кардинальных изменений ЕГЭ в новой системе не будет, добавил министр. Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.