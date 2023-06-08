Эксперт спрогнозировал популярность иранских и индийских автомобилей в РФ

В апреле и мае продажи новых автомобилей в России показали положительную динамику. О том, какие именно автомобили могут быть популярны среди россиян, «Известиям» 8 июня рассказал независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов.

По словам специалиста, в апреле было реализовано 75 622 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В мае спрос на новые авто увеличился на 57,3%, а количество предложений у дилеров — на 22%. Причинами роста продаж стал эффект низкой базы в прошлом году, когда после осложнения геополитической ситуации россияне не спешили совершать дорогостоящие покупки, а также расширение ассортимента новых автомобилей за счет китайских и иранских марок, считает Тузов. По его мнению, если на российский авторынок начнут поступать вьетнамские и индийские автомобили, то положительная динамика может сохраниться до конца 2023 года.

В период с января по май текущего года некоторые марки продемонстрировали высокий уровень продаж: например, лидером рынка стал отечественный АвтоВАЗ, продавший 88 733 новых авто, что на 51,3% больше, чем годом ранее. На втором месте китайская Chery с показателем 29 651 проданный автомобиль (+235,7%). Первую тройку замкнул Geely — продажи компании выросли на 228,6%, до 19 087 единиц.

В целом в мае спрос на китайские авто увеличился на 311,6%.

Иранские автопроизводители также планируют импортировать в Россию более 20 тыс. автомобилей до конца текущего года. Первая партия новых седанов, произведенных в Иране, — IKCO Tara — уже поступила на склады российских дилеров. Однако, как отмечает Тузов, иранские авто нельзя назвать технологичными, так как они произведены на устаревших платформах Peugeot, Toyota, а также не имеют большого количества опций комфорта и безопасности, как, например, китайские авто. С другой стороны, иранские авто оснащены автоматической коробкой переключения передач и ABS.

Также в российском рынке заинтересованы представители автопрома Индии и Вьетнама. На сегодняшний день ведутся переговоры с автопроизводителями, но пока импорт автомобилей из этих стран не стартовал.

При этом Тузов призвал не забывать, что в лидерах российского рынка остаются отечественные модели АвтоВАЗа — за январь – апрель 2023 года продано 91 875 авто, что на 50% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Марка «Москвич» за первую половину мая текущего года реализовала 522 авто, что обеспечило ей место в десятке лидеров российского авторынка.

«Что касается иномарок, то появление новых брендов на российском рынке дает надежду на постепенное его восстановление. Однако оно будет зависеть от ряда факторов: курса валют, отсутствия перебоев в логистике, стабильности поставок и геополитики, а также ценообразования со стороны поставщиков. Иранские авто могут завоевать лидерство продаж только в том случае, если их сборка будет налажена в России, что позволит им стать самыми доступными иномарками в стране. Кроме того, иранские седаны могут заинтересовать корпоративный сегмент, например таксопарки и каршеринг», — выразил мнение эксперт.

5 июня аналитики «Автостата» сообщили, что в минувшем мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил 72,2 тыс. проданных машин.

Более 22% от числа проданных автомобилей составила модель Lada Granta (15 791 машина). Также в тройку самых популярных авто вошли китайские Haval Jolion (3864 автомобиля) и Geely Coolray (3536 автомобилей). Кроме того, динамика роста продаж Coolray за год увеличилась более чем в 8,3 раза.

АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля автомобилей Lada на рынке превысила 30%.