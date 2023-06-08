Спрос россиян на инвестиционные бриллианты вырос в шесть раз

Обнуление ставки НДС в октябре 2022 года значительно повысило привлекательность инвестиционных бриллиантов. В I квартале этого года объем их продаж вырос почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, превысив по числу сделок реализацию за весь 2021 год, рассказали «Известиям» в «Алросе».

«Спрос на бриллианты обусловлен их ограниченностью, редкостью, квазивалютностью (цены — в долларах, а уровень цен привязан к международному). В связи с нестабильной ситуацией на финансовых рынках инвесторы обращают особое внимание на альтернативные активы», — рассказали в компании.

Алмазодобывающая компания продает бриллианты через банки-партнеры с конца прошлого года. Так, в ВТБ заявили «Известиям», что с января этого года общая сумма сделок с бриллиантами составила $3,6 млн.

В основном состоятельные клиенты приобретают индивидуальные камни, добавили там. Для покупки также доступны «бриллиантовые корзины», состоящие из бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат. Для них действует опция обратного выкупа при условии хранения драгоценных камней в офисах «Алросы».

«Бриллианты являются таким же надежным инструментом диверсификации активов в долгосрочной перспективе, как и золотые слитки. Мы ожидаем, что интерес со стороны инвесторов к ним будет постепенно возрастать. С учетом изменений рыночной конъюнктуры и законодательства, сужения возможностей для инвестирования у них действительно привлекательный потенциал доходности», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Алроса» оценивает потенциальный спрос на инвестиционные бриллианты в 2023 году в $200 млн.

Ранее, 16 мая, в Совкомбанке и банке «Открытие» рассказали «Известиям», что спрос россиян на инвестиции в золото снизился в 2023 году. В пресс-службе кредитной организации «Открытие» предположили, что заинтересованность россиян в золоте и в целом в драгоценных металлах будет ниже, чем в 2022-м, так как рынок уже насыщен и выросли цены в сравнении со второй половиной прошлого года.

При этом еще 17 марта сообщалось, что спрос на золото в России в 2022 году побил все рекорды — россияне купили 75 т в слитках против 5 т в 2021-м.