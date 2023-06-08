18 июня — Международный день отца: история и традиции праздника

В третье воскресенье лета во многих странах мира отмечают особый праздник — День отца. Торжество призвано обратить внимание общества на роль мужчин в воспитании и социализации детей. В этот день папы получают слова любви и благодарности от сыновей и дочерей, а некоторые представители сильного пола задумываются о том, какую ответственность и честь несет в себе отцовство. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

Международный день отца 2023 — какого числа

В большинстве стран мира праздник отмечают в третье воскресенье лета. В 2023 году это будет 18 июня.

Однако в России есть и собственное торжество, посвященное отцам, — третье воскресенье октября. Поздравлять пап в 2023 году россияне будут 15 октября.

Международный день отца – 2023: история

Идею создания праздника в 1909 году предложила жительница американского города Спокан, Сонора Луиза Смарт. После прошедших в честь Дня матери мероприятий она задумалась о том, почему подобного праздника нет для отцов. В ее собственной судьбе отец играл решающую роль — Уильям Джексон Смарт после смерти жены воспитывал шестерых детей в одиночку, но при этом оставался заботливым и любящим папой. Тогда Сонора Смарт обратилась к местным властям, призывая отдать должное роли отцов в воспитании детей.

Инициативу поддержали, и власти штата Вашингтон начали подготовку к торжеству. Однако первоначально праздник должен был проходить в фиксированную дату, 5 июня, — день рождения Уильяма Смарта. Но тщательные приготовления сдвинули планы, и первые празднования прошли 19 июня.

Вскоре праздник получил распространение и за пределами штата. Идея пришлась по вкусу даже 30-му президенту США Калвину Кулиджу, отметившему роль праздника в укреплении связи отцов и детей.

В 1966 году другой американский лидер, Линдон Джонсон, вывел торжество на государственный уровень. Празднования подхватили и в других странах мира.

В России же собственный праздник появился в 2021 году — в октябре 2021 года президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Международный день отца – 2023: традиции

В настоящий момент торжество в третье летнее воскресенье отмечают более 30 стран. По всему миру дети поздравляют отцов и выражают им искреннюю благодарность за любовь, заботу и участие в воспитании. В детсадах и школах проходят конкурсы рисунков, на которых дети изображают своих отцов. В качестве подарков самые маленькие мастерят поделки для пап, а взрослые дети приезжают к отцам даже из других городов.

Активисты организуют флешмобы, чтобы выразить любовь отцам. Подобные акции проходят и в социальных сетях.

В крупных городах России в октябрьский праздник проходит фестиваль «Папа Фест», который включает в себя праздничные гуляния, квесты и выступления артистов.

Ранее «Известия» писали о том, когда в разных странах мира отмечают День матери и какие традиции связаны с этим семейным праздником.