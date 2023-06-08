Открыто движение скоростных поездов «Ласточка» из Сочи в Абхазию

Скоростной электропоезд РЖД «Ласточка» совершил первый регулярный рейс из Сочи в Гагру с 60 пассажирами. Об этом 8 июня сообщил гендиректор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава.

«Ласточки» будут ходить два раза в день, одновременно каждый поезд сможет перевозить до 350 пассажиров. Минимальная цена билета составляет 850 рублей, время в пути — три часа.

«Сегодня в первый рейс на «Ласточке» в Гагру из Сочи приехали 60 пассажиров, не считая нас — представителей АЖД и РЖД, и, кстати, мы, так же как и все пассажиры, купили проездные билеты. Для первого дня 60 пассажиров — хороший результат», — рассказал Читанава ТАСС.

Также глава АЖД подчеркнул, что спрос на проезд на «Ласточке» в Гагру растет. По его словам, планируется сделать всё возможное, чтобы в следующем году электропоезд ходил и до столицы Абхазии Сухума.

Отмечается, что «Ласточки» будут ежедневно отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54 мск; из аэропорта Сочи в 18:52 мск; из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07:30 мск; из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15 мск.



В зависимости от маршрута составы будут останавливаться на станциях Имеретинский курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, а также на остановочных пунктах Гагрыпш, Абаата. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Сообщается, что россияне могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что из-за высокого спроса на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня будет запущен новый международный поезд «Ласточка» по маршруту Сочи – Гагра.

31 мая в Ассоциации туроператоров России рассказали, что самыми популярными среди российских туристов направлениями на лето 2023 года стали Турция, Абхазия и Египет. Средняя стоимость поездки в Турцию на лето составляет 215–265 тыс. рублей на двоих, в Абхазию — около 80–100 тыс. рублей, в Египет — в районе 200 тыс. рублей.