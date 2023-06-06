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Скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать между Сочи и Гагрой с 8 июня

РЖД запустит скоростной поезд «Ласточка» в Абхазию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из-за высокого спроса на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня будет запущен новый международный поезд «Ласточка» по маршруту Сочи – Гагра, говорится на сайте РЖД 6 июня.

Курсировать будут пятивагонные поезда комплектации «Стандарт».

Как отмечается, в зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, остановочный пункт Гагрыпш, остановочный пункт Церетели (Абаата).

«Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии — на станции Цандрипш», — уточняется в сообщении.

При этом россияне могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

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Ранее, 31 мая, в Ассоциации туроператоров России рассказали, что самыми популярными среди российских туристов направлениями на лето 2023 года стали Турция, Абхазия и Египет. Летний отдых за границей для россиян за год подорожал на 15–50%. Так, по их информации, средняя стоимость поездки в Турцию на лето составляет 215–265 тыс. рублей на двоих, в Абхазию — около 80–100 тыс. рублей, в Египет — в районе 200 тыс. рублей.

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