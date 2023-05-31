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В АТОР сообщили о росте цен на путевки за границу из РФ на 15-50%

АТОР: летние путевки за границу из России за год подорожали на 15-50%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Летний отдых за границей для россиян за год подорожал на 15-50%. Об этом журналистам рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 31 мая.

«По сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%», — сказали в ассоциации.

Там отметили, что самыми популярными среди россиян направлениями на лето 2023 года стали Турция, Абхазия и Египет.

По данным ассоциации, средняя стоимость поездки в Турцию на лето составляет 215-265 тыс. руб. на двоих, в Абхазию — около 80-100 тыс., в Египет — в районе 200 тыс. руб. Популярностью у россиян также пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Поездка туда обойдется в 150-170 тыс. рублей на двоих. Спросом пользуется и Таиланд, отдохнуть в котором вдвоем будет стоить около 200 тыс. руб., отметили в АТОР.

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До этого, 12 мая, сообщалось, что согласно соцопросу, две трети россиян (66%) в этом году планируют воплотить мечту о путешествии по РФ. Отмечалось, что большинство россиян хотели бы посетить Сочи, такой вариант отметил 41% респондентов. 38% участников опроса отправились бы в путешествие на Алтай, 37% — в Анапу, а 33% — в Санкт-Петербург. Почти каждый третий опрошенный (30%) хотел бы посетить Москву. По 17% участников опроса для ближайшего отпуска выбрали бы Байкал, Камчатку и Карелию.

Ранее в том же месяце Минэкономразвития РФ сообщило, что туристический поток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%. Отмечается, что почти на 20% увеличилось размещение в отелях по сравнению с I кварталом прошлого года.

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