В Воронежской области отец забыл сына на пункте взимания платы трассы М-4 «Дон»

В Бобровском районе Воронежской области отец забыл сына на пункте взимания платы трассы М-4 «Дон». Об инциденте рассказали в пресс-службе «Объединенных систем сбора оплаты» (ОССП) 8 июня.

10-летний мальчик потерялся из-за невнимательности отца. Когда последний отлучился по своим делам, сын вышел из машины размяться. Однако после того как отец вернулся в машину, он не посмотрел, есть ли в ней ребенок, и уехал.

Сначала мальчик растерялся, но затем сообразил и обратился к сотрудникам пункта. Из-за того что он не помнил телефон и номер машины, авто отца пришлось искать по видеокамерам.

Родитель, в свою очередь, сразу после обнаружения «пропажи» связался с операторами центра управления дорожным движением с помощью желтого автомата SOS, где ему и рассказали, что мальчик нашелся. Ребенок встретился с отцом на следующем пункте взимания платы.

Днем ранее сообщалось, что в Подмосковье ребенка оставили в машине, которая впоследствии загорелась. 11-летнюю девочку спас случайный прохожий, так как машина была заблокирована — он разбил кирпичом стекло багажника и помог выбраться. В дальнейшем пламя погасили местные жители до приезда пожарных.