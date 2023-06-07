Прохожий спас девочку из горящей машины в Подмосковье

В подмосковном Ступино прохожий вытащил 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. Об этом 6 июня рассказал Telegram-канал «Ступино».

Пожар произошел во дворе на улице Чайковского. Ребенок оказался заперт в машине и не мог выбраться сам. Тогда Алексей Юдаев с помощью кирпича разбил стекло в багажнике и помог девочке выбраться.

В дальнейшем пламя погасили местные жители до приезда пожарных.

Ранее, 26 января, мужчина спас ребенка при пожаре, вытащив его из окна квартиры на третьем этаже в Махачкале. Он забрался по внешней стене дома с помощью оконных решеток. Комнату, откуда спасли ребенка, затем заволокло дымом.