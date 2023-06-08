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Компания «Яндекс» добилась отмены решения Nasdaq о делистинге акций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Компания «Яндекс» добилась отмены решения американской биржи NASDAQ о делистинге своих акций (процедура, после которой акции перестают обращаться на организованных биржевых торгах и она уходит с биржи), которое было принято в марте. Об этом сообщается 8 июня в Telegram-канале компании.

«Американская биржа удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг — то есть ценные бумаги «Яндекса» останутся в биржевом списке. <...> Решение о приостановке торгов останется в силе», — говорится в сообщении.

NASDAQ учла аргументы «Яндекса», среди которых — необходимость соблюдать интересы инвесторов, а также планируемая реструктуризация. Компания заверила, что ее акции на Московской бирже продолжают торгуются в обычном режиме.

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Ранее, 15 марта, NASDAQ сообщал о намерении провести делистинг ценных бумаг «Яндекса», Ozon, Qiwi, HeadHunter. Отмечалось, что акции будут исключены из листинга с 24 марта. Пресс-служба «Яндекса» тогда же заявила, что намерена подать апелляцию.

16 марта начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал «Известиям», что после объявления биржей NASDAQ планируемого делистинга ценных бумаг российских компаний для держателей акций в плане управления своей позицией ничего не меняется

Кроме того, по его словам, делистинг может указывать на то, что бумаги еще очень долгое время не начнут торговаться на NASDAQ. Из статус будет просто заморожен.

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