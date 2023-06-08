Пожилой петербуржец отдал мошенникам более 10 млн рублей

Очередной жертвой мошенников стал 71-летний петербуржец. Мужчина отдал аферистам более 10 млн рублей, сообщает 8 июня ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 6 июня пенсионер обратился в полицию Василеостровском района с заявлением. Он рассказал, что в период с 20 по 26 мая ему звонили неизвестные и под предлогом сохранности средств убедили его перевести на указанные ими счета 1,3 млн рублей, а также передать курьеру 9 млн рублей наличными.

Общая сумма ущерба составила 10,3 млн рублей, пишет телеканал «78». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

6 июня источник «Известий» в МВД сообщил, что в Санкт-Петербурге мошенники под видом сотрудников Центрального банка убедили пенсионерку продать квартиру и перевести деньги от сделки на «безопасный» счет.