Мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им деньги

В Санкт-Петербурге мошенники под видом сотрудников Центрального банка убедили пенсионерку продать квартиру и перевести деньги от сделки на «безопасный» счет, сообщил во вторник, 6 июня, источник «Известий» в МВД.

Неизвестные в апреле связались с пожилой женщиной, представившись работниками Банка России. Они сообщили, что с ее недвижимостью якобы происходят мошеннические действия и для сохранения жилплощади необходимо продать ее и перевести деньги на безопасный счет. Пенсионерка последовала их инструкциям и в итоге потеряла жилье, а также 6 млн рублей с его продажи.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 31 мая, полиция задержала курьера-мошенника, который похитил у пенсионеров Приморского края более 1,8 млн рублей. Во всех случаях мошенники работали по классической схеме: звонили потерпевшим от имени сотрудников правоохранительных органов, сообщали, что их родственник попал ДТП, и для «решения» вопроса требовали передать через курьера все свои сбережения.