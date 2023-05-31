В Приморье задержан похитивший у пенсионеров более 1,8 млн рублей мошенник
Полиция задержала курьера-мошенника, который похитил у пожилых жителей Приморского края более 1,8 млн рублей. Об этом в среду, 31 мая, в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД по региону.
В течение последних дней заявления в полицию от пенсионеров, ставших жертвами аферистов, поступали в Арсеньеве и Уссурийске. Во всех случаях мошенники работали по классической схеме — звонили потерпевшим от имени сотрудников правоохранительных органов, сообщали, что их родственник попал ДТП, и для «решения» вопроса требовали передать через курьера все свои сбережения.
Полицейские смогли установить личность курьера и задержать его. Им оказался ранее судимый 27-летний приморец.
«Возбуждены четыре уголовных дела по статье «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается», — сказано в сообщении ведомства.
17 мая в Альметьевске (Республика Татарстан) возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в участии в мошеннических схемах. Он забрал у трех пенсионеров свыше 300 тыс. рублей.