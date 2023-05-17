Несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников задержали в Татарстане

В Альметьевске (Республика Татарстан) возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в участии в мошеннических схемах. Молодой человек выполнял функции курьера.

По данным следствия, телефонные мошенники обзванивали пенсионеров и сообщали им о ДТП, в которое якобы попали родственники потерпевших. Для «решения вопроса» они требовали, чтобы пожилые люди отдали определенную сумму. ИА «Татар-информ» уточняет, что за деньгами приезжал 16-летний подозреваемый. Он забрал у трех пенсионеров свыше 300 тыс. рублей.

В правоохранительных органах отмечают, что курьер переводил полученные средства на счета злоумышленников. В качестве вознаграждения он оставлял себе 7% от суммы. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Якутске местные жители за сутки отдали мошенникам свыше 1,5 млн рублей. Потерпевшие рассчитывали получить доход на бирже и перечисляли средства на посторонние счета.