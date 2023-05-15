Жители Якутска отдали мошенникам 1,5 млн рублей
Полиция проводит проверку по двум случаям дистанционного мошенничества в Якутске. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.
По данным правоохранительных органов, потерпевшие заинтересовались возможностью дополнительного заработка и доверились лжетрейдерам. 34-летняя сотрудница банка перечислила 60,2 тыс. рублей. 45-летняя женщина, работающая продавцом, перевела на посторонние счета свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
Женщины обратились в полицию, когда не смогли вывести средства с «брокерского» счета.
В Магаданской области мужчина отдал мошенникам 3,5 млн рублей в течение двух месяцев. 40-летний житель Ольского района рассчитывал получить доход на бирже.