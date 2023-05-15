Жители Магаданской области отдали мошенникам больше 3,5 млн рублей
Два жителя Магаданской области лишились больше 3,5 млн рублей из-за мошенников. Потерпевшие рассчитывали получить доход от инвестиций.
Первым в полицию обратился 40-летний житель Ольского района. Он рассказал, что увидел в интернете объявление с предложением дополнительного заработка. Пройдя по ссылке, мужчина заполнил анкету и оставил контактные данные. Вскоре потерпевшему позвонил незнакомец, который представился сотрудником инвестиционной компании. «Брокер» уговорил магаданца перечислить средства на определенные банковские счета для получения дохода. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Мужчина перечислил 3,5 млн рублей в течение двух месяцев.
В Магадане на аналогичную уловку мошенников попался 18-летний парень. Он хотел получить доход на криптовалютной бирже. Потерпевший лишился 4 тыс. рублей.
В Республике Коми пенсионер лишился 1,34 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники убедили мужчину перевести средства на «безопасный» счет.