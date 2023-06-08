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В Кремле отреагировали на усиление присутствия НАТО в Японии и Индии

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Фото: ТАСС/EPA/Takashi Aoyama
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НАТО является дестабилизирующей структурой в тех регионах, где она присутствует. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО не несет мир и стабильность. Это структура, которая скорее дестабилизирует ситуации в тех регионах, в которых присутствует. Нам этот процесс видится так», — сказал он на брифинге.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал открытие представительства Североатлантического альянса в Японии, а также усиление присутствия блока в Индии.

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Ранее, 7 июня, «РИА Новости» написало, что Вашингтон хочет предложить Индии присоединиться к формату НАТО+, в который входят Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Япония и Южная Корея. Данный формат подразумевает, что участники не претендуют на членство в блоке, но при этом обмениваются как разведданными, так и военными технологиями.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем обмена передовыми технологиями, с целью противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

5 июня министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх объявили о существовании дорожной карты американо-индийского оборонно-промышленного сотрудничества, главной целью которой является изменение парадигмы взаимодействия двух стран и предоставление Нью-Дели доступа к передовым технологиями, в том числе за счет организации совместных производств.

До этого, 15 мая, научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

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