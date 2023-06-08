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Песков заявил о высокой оценке Путиным работы Собянина

Песков: Путин высоко оценивает результаты работы Собянина
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Конечно, поддержка президента здесь очевидна», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, обсуждал ли Путин с Собяниным предстоящие выборы мэра столицы.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Московская область — один из передовых системообразующих регионов, которые задают тренды почти во всех областях развития страны.

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Официально избирательная кампания в рамках выборов мэра столицы стартовала 7 июня. В этот же день депутаты столичного парламента приняли постановление, согласно которому выборы мэра состоятся в единый день голосования 10 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления.

Результаты опроса исследовательской службы Russian Field показали, что в выборах мэра собираются принять участие 72% москвичей.

Для Собянина предстоящие выборы станут третьими. В 2010 году на пост мэра столицы его назначил президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.

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