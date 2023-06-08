Песков назвал блокировку российских активов за рубежом грабежом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 8 июня прокомментировал намерение российских инвесторов подготовить групповой иск в суд для разблокировки активов из-за рубежа.

По его словам, за свои права и свою собственность нужно бороться, усилия надо продолжать, однако администрация президента не может комментировать такие инфоповоды.

«Естественно, наши предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе. И государство, и предприниматели пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, но принадлежащие им активы из-за рубежа. Это очень сложный и долгий путь», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что россияне сейчас ограничены в правах, чтобы обращаться в европейский суд.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.