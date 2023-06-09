Психолог назвала привычки, которые могут сделать жизнь лучше

Психолог, психотерапевт Юлия Солис перечислила «Известиям» полезные привычки, с помощью которых можно сделать жизнь лучше.

Так, специалист отметила, что важно установить регулярный распорядок дня.

«Постарайтесь привыкнуть к определенному распорядку дня, включающему здоровый сон, регулярное питание, физическую активность и время для работы, отдыха и развлечений. Распорядок дня поможет вам структурировать время, повысить продуктивность и снизить стресс», — рассказала психолог.

Также улучшить жизнь поможет регулярная физическая активность. Это положительно влияет на физическое и психическое здоровье. Эксперт рекомендовала выбрать вид активности по душе и стремиться заниматься им по крайней мере несколько раз в неделю. Это могут быть ходьба, бег, йога, плавание или любой другой вид спорта.

Питание играет важную роль в процессе улучшения жизни. Нужно отдавать предпочтение свежим, нежирным продуктам, богатым питательными веществами.

«Увеличьте потребление фруктов, овощей, полноценных злаков, белковых продуктов (мясо, рыба, яйца, бобовые), а также здоровых жиров (орехи, авокадо, оливковое масло). Избегайте излишнего потребления сахара, соли и обработанных продуктов», — посоветовала Солис.

Помогут расслабиться также медитация или занятие практиками релаксации. Например, глубокое дыхание или йога помогут снизить уровень стресса, повысить концентрацию и общее психическое благополучие.

Читать и учить новое — это тоже один из пунктов, которые улучшают жизнь. Постоянное обучение и расширение кругозора развивают мозг, стимулируют творческое мышление и привносят новые идеи.

Немаловажно поддерживать близкие и положительные отношения с семьей, друзьями и сообществом. Общение с близкими людьми может повысить настроение и чувство принадлежности.

«Каждый день отмечайте несколько вещей, за которые вы благодарны. Это поможет вам ценить то, что у вас есть, и развивать позитивное отношение к жизни. Благодарность помогает улучшить настроение, снизить стресс и повысить общее чувство счастья», — отметила Солис.

По ее словам, ключевым фактором в осуществлении полезных привычек являются последовательность и постепенность. Начинать надо с малых шагов и увеличивать сложность по мере продвижения. Со временем эти полезные привычки станут частью ежедневной рутины и приведут к постепенным, но значимым изменениям в жизни.

Кроме того, важно быть гибкими и адаптировать свои полезные привычки под изменяющиеся обстоятельства.

«Не стесняйтесь экспериментировать и находить те привычки, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям и образу жизни. И помните, что полезные привычки — это долгосрочный процесс. Иногда вы можете испытать неудачи или сбои, и это нормально. Важно не сдаваться и возвращаться к полезным привычкам, даже если вы временно отступили. Улучшение жизни требует постоянного усилия и самодисциплины, но награда того стоит», — считает Солис.

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