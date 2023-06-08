Награждены лауреаты Национальной премии интернет-контента

В России назвали имена лауреатов Национальной премии интернет-контента. Несколько проектов «Национальной Медиа Группы» (НМГ) попали в шорт-лист премии.

«Сегодня стало гораздо больше производиться социально значимого контента. Мы видим это по исследованию, которое ежегодно делает НМГ. Хочется, чтобы всё больше, в том числе, и в развлекательном контенте, поднимались важные, развивающие общество темы, и НМГ к этому очень стремится», — подчеркнула гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Жюри отметило три проекта НМГ. Речь идет о мультфильме «Три кота» о летних приключениях Коржика, Компота и Карамельки, спецпроекте «Новороссия — наследие императоров» и социальном сериале о подростках — «Стая».

Самая сложная задача для авторов социального контента — подобрать верные слова для рассказа о важном и не уйти в морализаторство. Как отметила глава глава федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, молодые люди всегда чувствуют фальшь.

В центре внимания в этом году также оказались проекты, тематикой которых стала СВО.

«Конечно, герои нашего времени — это ребята, которые защищают родину на передовой. Это военкоры, которые рассказывают правду, это женщины Донбасса, которые отстаивают свое право и своих детей на нормальное будущее», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в видеообращении.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, интернет-контент сегодня стал оружием в борьбе за умы и сердца.

«Это не мы выстраиваем какие-то каменные стены, железные занавесы опускаем. Это делается всё там. Это какие-то американские корпорации, это они там всё устраивают, это они нас маркируют, это они нас принижают при поиске», — подчеркнула Захарова.

Победителей премии определяли в 16 номинациях.

Ранее, 15 мая, руководитель продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн объявлял номинантов второй Национальной премии интернет-контента. В шорт-лист вошло более 60 проектов. По его словам, главным критерием, по которому конкурсная комиссия принимала решение, была прежде всего социальная направленность проектов.

В 2023 году на соискание премии ИРИ было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.