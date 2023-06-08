В парке искусств «Музеон» проведут международный фестиваль йоги

Международный фестиваль йоги IX Himalaya пройдет 10 июня в парке искусств «Музеон» в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы в четверг, 8 июня.

В рамках фестиваля 75 российских школ йоги предложат посетителям широкий спектр занятий и серию лекций по философии и практике йоги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Фестиваль начнется в 08:00 на террасе сухого фонтана, где для гостей проведут комплекс упражнений «Приветствие солнцу». На площадке перед Новой Третьяковкой и на сцене Nova все желающие смогут практиковать йогу и медитацию, а заодно знакомиться с индийской культурой.

Кроме того, желающие смогут посетить лекции о йоге, аюрведе, здоровью и искусству счастливой жизни в павильоне «Школа». В «Зеленой школе» для детей организуют специальную зону, где они смогут рисовать мандалы и заниматься йогой вместе с родителями под руководством опытных инструкторов.

Также гости фестиваля смогут посетить зону современной йоги, а также принять участие в тренировке по флай-фоге (йога в гамаках).

23 мая мастер-тренер XFIT в России Анастасия Юркова рассказала, что для сосудов полезно чередовать кардиотренировки с йогой или растяжкой.

По ее словам, йога полезна за счет использования перевернутых поз. Это стимулирует работу сосудов за счет обратного тока крови от периферии к центру и дыхательных практик, включающих работу диафрагмы, через которую проходит большое количество сосудов.

10 мая инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина посоветовала заниматься йогой людям, у которых есть проблемы с суставами, не менее двух раз в неделю, отмечает телеканал «360». По ее словам, особенно полезны занятия йогой или пилатесом тем, кто страдает артрозом или артритом. Между тем, не стоит заниматься физическими упражнениями в период обострения болезни, чтобы не усугубить ситуацию.

В апреле психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников рассказал, что йога и медитация помогут избежать срывов на диете. По его словам, занятия йогой и медитацией, применение психотерапевтических методик помогут сохранять спокойствие в процессе перестройки пищевого поведения, пишет RT.

Ранее врач-терапевт Михаил Когтев посоветовал бороться с головной болью напряжения при помощи йоги и медитации, а также различных дыхательных практик, сообщает телеканал «Звезда». По его словам, такую головную боль обычно провоцируют стрессы, тревожные расстройства и переживания. Чтобы с ней справиться, подойдут практики, отвлекающие внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов.

В 2021 году психолог Надежда Акимова рассказала, что психологи все чаще стали прибегать к новому направлению терапии — хасья-йоге, йоге смеха. Она объяснила, что смех не только продлевает жизнь, но также помогает избавиться от многих болезней и укрепить иммунитет. Акимова указал на то, что польза для организма заключается в том, что дыхание при смехе очень похоже на дыхание во время йоги. Правильное дыхание обогащает организм кислородом, что и помогает избавиться от многих недугов, пишет НСН.