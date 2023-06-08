В Москве реорганизуют участок промзоны Южное Очаково

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны Южное Очаково на западе столицы. Об этом в среду, 7 июня, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предстоит реорганизовать территорию площадью 12,98 га. Планируется построить 185,5 тыс. кв. м общественно-деловых и промышленных объектов, пишет «Москва 24». В результате появится свыше 3 тыс. новых рабочих мест, уточняет RT.

Инвестор вложит в реорганизацию территории 13,9 млрд рублей, бюджетный эффект для города составит не менее 1 млрд рублей, сообщает сайт kp.ru.

Ефимов отметил, что территория бывшей промзоны Южное Очаково располагается между улицами Рябиновой и Вокзальной и Очаковским путепроводом недалеко от железнодорожной станции Очаково. В настоящее время там расположены склады, автосервисы и недострой. Там планируется построить современные высокотехнологичные производства, деловой квартал с кафе, магазинами, офисами и логистическим центром.

6 июня стало известно, что в Москве утверждены проекты КРТ в Южном Бутово и бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках.

30 мая Владимир Ефимов сообщил, что в девяти районах Москвы планируется построить 11 спортивных комплексов. Общая площадь сооружений составит около 72 тыс. кв. м, где будет трудоустроено около 3,5 тыс. человек, пишет НСН.

Также 30 мая глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что два комплекса с магазинами, кафе и галереей возведут в Нагатинском Затоне. Там возведут многофункциональные комплексы, в которых разместят магазины, кафе, рестораны и галерею современного искусства, сообщает телеканал «360».

18 мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Восточном Дегунино будет реализован проект КРТ. На площади 2,71 га появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины, сообщает агентство городских новостей «Москва».