Токаев заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Об этом 8 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности», — сказал он на форуме «Астана».

Совет Безопасности является одним из главных органов ООН. В него входят пять постоянных членов — Россия, Китай, США, Великобритания, Франция — и еще десять, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены Совбеза имеют право вето.

22 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в обсуждении реформы Совбеза ООН необходим консенсус. Эта тема, по его словам, обсуждается уже не один год.

В апреле кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков заявил «Известиям», что в настоящее время реформа СБ ООН маловероятна.

Вместе с тем в конце декабря 2022 года генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отмечал, что возможность расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН всерьез рассматривается.

В свою очередь, еще в сентябре прошлого года заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек провал попыткам США реформировать СБ ООН, если они попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза.