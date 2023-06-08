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Токаев заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

Токаев: ООН остается универсальной организацией, но ее Совбез нуждается в реформировании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Об этом 8 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности», — сказал он на форуме «Астана».

Совет Безопасности является одним из главных органов ООН. В него входят пять постоянных членов — Россия, Китай, США, Великобритания, Франция — и еще десять, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены Совбеза имеют право вето.

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22 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в обсуждении реформы Совбеза ООН необходим консенсус. Эта тема, по его словам, обсуждается уже не один год.

В апреле кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков заявил «Известиям», что в настоящее время реформа СБ ООН маловероятна.

Вместе с тем в конце декабря 2022 года генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отмечал, что возможность расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН всерьез рассматривается.

В свою очередь, еще в сентябре прошлого года заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек провал попыткам США реформировать СБ ООН, если они попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза.

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