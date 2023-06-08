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Рогов заявил о попытках наступления ВСУ в Запорожской области

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проводить наступление в Запорожской области в течение 3–4 дней. Об этом 8 июня рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех», — сказал он в эфире «Соловьев LIVE».

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Ранее в этот день Рогов сообщил, что ВСУ потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что собранность и стойкость российских военнослужащих, минные поля и работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

Также 8 июня источник «Известий» сообщил о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. Как уточнил Рогов, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Он отметил высокую интенсивность боя.

7 июня Молочанск в Запорожской области попал под обстрел ВСУ. Прилеты были зафиксированы на территории литейного цеха завода. По предварительным данным, огонь вели из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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