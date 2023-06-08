В правительстве согласились убрать двойной НДС при продаже б/у авто

Правительство поддержало с оговорками разработанный в Совете Федерации законопроект, предлагающий убрать двойное обложение НДС при перепродаже подержанных автомобилей между дилерскими центрами. Текст заключения кабмина 8 июня приводит ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас НДС заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины. При этом, в случае, если один дилерский центр, купив машину с пробегом у водителя, перепродает ее другому дилерскому центру, тот обязан вновь заплатить НДС с полной стоимости машины. Центр имеет право заявить вычет НДС, но только с разницы между стоимостью приобретения и продажи при покупке у водителя первым дилером.

Уточняется, что при продаже первым дилером автомобиля новому водителю, налог повторно не взымается. В связи с этим многие организации осуществляют торговлю автомобилями друг с другом через посредников, которыми выступают физические лица. Они выкупают машину у одной компании, а затем продают ее другой.

По словам авторов законопроекта, отмена двойного налогообложения позволит повысить долю официальных дилеров на рынке, а также улучшить распределение автомобилей с пробегом между регионами.

Правительство поддержало инициативу, однако при условии, что его авторы уточнят процедуры документального подтверждения особого налогообложения, а также определят источники компенсации выпадающих доходов государственного бюджета.

Как сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, законопроект должны внести в Госдуму 8 июня.

Ранее, 1 июня, аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в апреле 2023 года в России приобрели рекордное количество люксовых автомобилей с пробегом. По данным экспертов, в апреле 2023 года в России продано 243 люксовых авто с пробегом — это наполовину больше, чем в прошлом году. Показатель апреля текущего года установил рекорд продаж суперкаров на вторичном рынке за последние 10 лет.